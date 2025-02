Jens Lehmann: Strafbefehl wegen Sufffahrt beantragt - Dicke Geldstrafe droht

Der gebürtige Essener fiel am 23. September 2024 wegen "auffälligen Fahrverhaltens" der Polizei München auf .

Das Wichtigste in Kürze

Jens Lehmann: Strafe in Höhe von 171.000 Euro droht

Das Amtsgericht München bezog auf Antrag der Anklagebehörde Lehmanns Verurteilung aufgrund der Kettensägen-Attacke auf das Haus seines Nachbarn am Starnberger See in die Gesamtstrafe mit ein.

Im genannten Verfahren wurde das Strafmaß in zweiter Instanz von 420.000 auf 135.000 Euro reduziert. Somit ergab sich nun eine Gesamtstrafe von 190 Tagessätzen, bei der laut "Bild" der Tagessatz bei 900 Euro lag.

Alles in allem müsste Lehmann nun eine Strafe in Höhe von 171.000 Euro zahlen, wenngleich der Strafbefehl noch nicht rechtskräftig sei. Lehmann hat demnach bereits Einspruch eingelegt, wodurch es erneut zum Prozess kommt.