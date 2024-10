Jermaine Jones suspendiert: Schwere Vorwüfe gegen Ex-Bundesliga-Star

Die Vorwürfe, die Vereins-Mitarbeiter gegen den 42-Jährigen zuvor erhoben haben, sind laut "The Athletic" umfassend, beinhalten Belästigung, Vergeltung und Feindseligkeit des Deutsch-Amerikaners, der in der Bundesliga für den FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen aktiv war.

Wie aus einem Bericht von "The Athletic" hervorgeht, wurde der 42-Jährige aufgrund von Verfehlungen gegenüber Vereins-Mitarbeitern bis zum Saisonende gesperrt. Dies gehe aus Unterlagen der USL League One (dritte Leistungsstufe in den USA) hervor, die der Redaktion vorliegen sollen.

"Er kann mit dir machen, was er will. Er kann dich schikanieren, dich belästigen, und du musst still sein und die Schikanen ertragen", lautete eine weitere Stimme aus dem Klub, die das angebliche Verhalten von Jones gegenüber Mitarbeitern anprangerte.

FC Liefering Wenn es für einen Youngster mit Potenzial in Salzburg noch nicht reicht, wird dieser erst einmal beim FC Liefering geparkt. Der österreichische Zweitligist ist quasi der Ausbildungsverein für den Ausbildungsverein. Hier können sich die Talente für eine Zukunft bei Red Bull oder sogar in Leipzig in den Fokus spielen. Diese Chance nutze damals auch der deutsche U17-Nationalspieler Karim Adeyemi (Foto). Über Red Bull Salzburg fand er seinen Weg zum BVB und in die Nationalmannschaft.

Red Bull Salzburg Nachdem der Verein jahrelang immer wieder an der Qualifikation zur UEFA Champions League gescheitert war, ist er seit 2019 Dauergast in der Königsklasse. Ein weiterer Anreiz für junge Spieler, nach Salzburg zu wechseln. Und auch die Karrierechancen stehen nicht schlecht. Dabei gilt der Klub zwar als Ausbildungsverein von RB Leipzig, zahlreiche Stars wie Karim Adeyemi (BVB), Erling Haaland (BVB) oder Xaver Schlager (VfL Wolfsburg - erst später RB Leipzig) fanden aber auch ihren Weg zu anderen Top-Teams - für entsprechende Millionen-Ablösen versteht sich.

Red Bull Salzburg 2005 wurde der als SV Austria Salzburg gegründete Klub komplett von Red Bull übernommen. Der siebzehnfache österreichische Meister spielt in der heimischen Red Bull Arena vor knapp 30.000 Zuschauern und hatte seit 2013 ein Patent auf die Meisterschaft. Hatte! Ehe in der abgelaufenen Spielzeit mit dem SK Sturm Graz erstmals seit zehn Jahren wieder ein anderes Team die Meisterschaft feiern konnte. Allerdings steht vor der Transferbilanz des Vereins seit Jahren ein fettes Plus. Auch hier gilt also: Junge Talente finden, ins RB-Team holen und zu Juwelen formen.

New York Red Bulls Für den Verein aus Harrison (New Jersey) spielten bereits einige Fußball-Größen wie Thierry Henry (2010-2014), Youri Djorkaeff (2005-2006) oder aktuell der ehemalige RB Leipzig-Profi Emil Forsberg. Umgekehrt wechselte bislang allerdings nur ein wirklich großer Name von der MLS nach Europa. Tyler Adams schloss sich 2019 für knapp 2,6 Millionen RB Leipzig an. 2022 kassierten diese dann knapp 17 Millionen Euro von Leeds United für Adams. 2023 ging er für etwa 27 Millionen Euro zum AFC Bournemouth.

New York Red Bulls Die New York Red Bulls mischen Jahr für Jahr in der amerikanischen Major League Soccer oben mit. Allerdings noch ohne den ganz großen Erfolg! 2006 wurden die ehemaligen MetroStars von Red Bull übernommen. In den folgenden 18 Spielzeiten konnten sich die roten Bullen 17 Mal für die Playoffs qualifizieren. Mehr als eine Finalteilnahme sprang dabei bislang aber nicht raus. Zuletzt hagelte es fünf Erstrunden-Aus in Serie. In der laufenden Saison 2024 sieht es erneut nach einer Playoff-Teilnahme aus.

Red Bull Bragantino I und II Der frühere RB Leipzig-Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff soll 2019 extra nach Brasilien gereist sein, um die Fusion ins Rollen zu bringen. Mittlerweile agiert der Verein mit einer ersten Mannschaft in Brasiliens höchster Spielklasse und mit einer zweiten in Liga vier. Das Spitzenteam konnte die Saison 2023 zuletzt als Sechster abschließen. Mit Innenverteidiger Douglas Mendes ist aktuell ein Spieler zum Partnerverein Salzburg (und zuvor dessen Farmteam FC Liefering) ausgeliehen.

Red Bull Bragantino I und II Der 2007 als RB Brasil gegründete Klub rannte zunächst den Ansprüchen weit hinterher. Deshalb musste eine andere Lösung her, um den Sprung in Brasiliens Spitze zu schaffen: Der Klub fusionierte mit Zweitligist CA Braganito - vermutlich auch dank einer attraktiven Finanzspritze. Thiago Scuro, Vorstandsvorsitzender von RB Brasil, hofft dadurch im Fußball-Geschäft auf eine klaren Schritt nach vorne: "Wir glauben, dass wir gemeinsam durch Investitionen und unsere technischen Kapazität auf eine höhere Stufe kommen."

Ōmiya Ardija Neustes Mitglied im großen Red-Bull-Kosmos ist der japanische Verein Ōmiya Ardija. Erst im August 2024 gab der Klub bekannt, dass die Red Bull GmbH 100 Prozent der Anteile am Verein übernehmen wird. Die Anteile, die Red Bull übernimmt, gehörten zuletzt dem Telekommunikationsunternehmen NTT East. Das Team spielt nach einem Abstieg in der Vorsaison aktuell in Japans dritter Liga - der J3. Wie lange noch? Vermutlich nur noch eine Frage der Zeit.

Das Red-Bull-Imperium Das Imperium wächst. Und wächst. Und wächst. Brausehersteller Red Bull setzt weiter alles daran, seine Präsenz im Fußball-Geschäft auszubauen. Das Konzept scheint simpel: Kleinere Klubs im Ausland als Aufbauzentren für den Nachwuchs nutzen, um Top-Talente aus den eigenen Reihen für das Aushängeschild RB Leipzig auszubilden und dabei noch möglichst erfolgreich in den jeweiligen nationalen Ligen zu spielen. Mit Jürgen Klopp als neuem "Global Head of Soccer" soll dieser Prozess weiter vorangetrieben werden. ran stellt die einzelnen Stationen im RB-Kosmos vor.

Zudem soll sich Jones gegenüber Mitarbeitern auch negativ über das angeblich niedrige Qualitäts-Niveau in der USL League One geäußert haben, so die Vorwürfe.

"Er sagte, dies sei eine Scheißliga. Das ist es, was mich wütend macht. Er sagte, dass wir ganz unten in der Pyramide sind und er nicht einmal hier sein will", wird eine Quelle zitiert, "das hat mich wirklich getroffen: Er sagte, wenn du 28 bist und immer noch in der League One spielst, bist du im Grunde genommen scheiße, du bist erledigt. Das kommt von jemandem, der noch nie in seinem Leben Trainer war."

Während für die USL League One der Fall mit der Verkündung des Strafmaßes abgeschlossen ist, heißt es im "The Athletic"-Bericht, dass Jones' Anwälte sowie sein Klub Central Valley Fuego FC für eine Aufhebung der Sperre kämpfen wollen.

Anwälte und Klub argumentierten demnach damit, dass die für die Untersuchung zuständige USL Player's Association unfair und voreingenommen gegenüber Jones gewesen sei.

Jones übernahm das Traineramt beim kalifornischen Team Central Valley Fuego FC im November 2023. Es ist die erste Cheftrainer-Station für den früheren Mittelfeldspieler, der 69 Länderspiele für die USA bestritt. Vor seinem Engagement beim in Fresno ansässigen Central Valley Fuego FC war Jones unter anderem Co-Trainer der U19-Nationalmannschaft der USA.