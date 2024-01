Jordan Henderson kehrt aus Saudi-Arabien zurück nach Europa - und verliert wohl Millionen

Doch damit nicht genug. Henderson sollen dadurch unzählige Millionen durch die Lappen. Demnach soll er das Gehalt seiner ersten sechs Monate in Saudi-Arabien gestundet haben. Der Hintergrund: Weil er im ersten Halbjahr 2023 noch in England gewohnt hatte und sich damit mehr als 90 Tage im Königreich aufgehalten hatte, galt er dort als steuerpflichtig und musste Steuern bezahlen.

Henderson gehen Millionen durch die Lappen

Die eingesparten, beziehungsweise aufgeschobenen Millionen aus der Hinrunde in der Wüste sollten in der zweiten Saisonhälfte und damit im Frühjahr 2024 auf sein Konto wandern. So wollte sich Henderson im laufenden Jahr weniger als 90 Tage in der Heimat aufhalten und damit eine Steuerpflicht umgehen.

Weil der Vertrag nun aber aufgelöst wurde, dürfte sein verpasstes Gehalt ihm laut "Telegraph" nicht mehr ausgezahlt werden. Demnach rechnet auch der Sportler nicht mehr damit.

Henderson unterschrieb einen Dreijahresvertrag mit einem wöchentlichen Gehalt von gut 400.000 Euro. Wohl gefühlt haben soll sich der Brite aber nie. So soll der 33-Jährige mit Alltag, Lebensstil und Temperaturen nicht zurechtgekommen sein. Auch die geringen Zuschauerzahlen bei den Spielen waren für ihn wohl enttäuschend.