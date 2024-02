Juve kriselt weiter: Remis in Verona

Anzeige

Rekordmeister Juventus Turin steckt in der italienischen Serie A weiter in die Krise. Der Tabellenzweite kam am Samstagabend bei Hellas Verona nur zu einem 2:2 (1:1) und wartet nun seit vier Spielen auf einen Sieg. Mit 54 Punkten hat die "Alte Dame" bereits neun Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand.

Michael Folorunsho (11.) und Tijjani Noslin (52.) trafen für die abstiegsbedrohten Gastgeber, Dusan Vlahovic (28., Handelfmeter) und Adrien Rabiot (55.) glichen jeweils für Turin aus. Inter, am Vortag gegen Schlusslicht US Salernitana mit 4:0 (3:0) erfolgreich, hat im Meisterrennen zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.