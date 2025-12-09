Katar übernimmt belgischen Zweitligisten Eupen

Der belgische Fußball-Zweitligist KAS Eupen wird vollständig von der katarischen Investmentgruppe Qatar Sports Investments (QSI) übernommen. Das teilte der deutschsprachige Klub am Dienstag mit. Demnach wird die staatlich verbundene Investmentgesellschaft, die auch Eigentümer von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist, die "sofortige Verantwortung für sportliche Angelegenheiten" übernehmen, hieß es in einem Vereinsstatement.

Eupen steht bereits seit 2012 unter der Kontrolle und dem Einfluss Katars, die Akademie Aspire wollte den Verein als Sprungbrett für Nachwuchstalente nutzen. Das Projekt habe nun jedoch "sein natürliches Ende erreicht", teilte der Verein weiter mit: "Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, bekanntzugeben, dass Aspire und Qatar Sports Investments eine Absichtserklärung über die vollständige Übernahme des Vereins unterzeichnet haben."

Der Klub war 2024 aus der ersten belgischen Liga abgestiegen, derzeit belegt Eupen den siebten Rang in der Challenger Pro League. Die Katarer sind seit 2011 im Besitz von Frankreichs Topklub Paris Saint-Germain, Präsident Nasser Al-Khelaifi ist zugleich Vorsitzender von Qatar Sports Investments.