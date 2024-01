Klopp beginnt Abschiedstour mit Sieg

Anzeige

Jürgen Klopp hat seine Abschiedstour beim FC Liverpool mit einem Sieg begonnen und bleibt im Rennen um vier Titel. Zwei Tage nach der Ankündigung seines Rücktritts zum Saisonende zog der Teammanager mit den Reds durch einen 5:2 (2:1)-Sieg gegen den Zweitligisten Norwich City ins Achtelfinale des FA Cups ein. Der Tabellenführer der Premier League steht in der Europa League ebenfalls im Achtelfinale sowie im englischen Ligapokal im Endspiel.

Die Fans feierten Klopp mit zahlreichen Transparenten, der ehemalige Bundesligatrainer wirkte vor dem Anpfiff sichtlich ergriffen. "Ich verstehe, dass es sehr emotional ist", sagte Klopp nach dem Schlusspfiff der BBC: "Aber in den Spielen müssen wir Krieger sein und nicht den alten Mann an der Seitenlinie feiern." Er hatte am Freitag verkündet, dass er nach neun Jahren Liverpool im Sommer verlassen wird. Der 56-Jährige will zunächst ein Jahr Pause einlegen, seine Zukunft im Fußball ließ er offen.

Curtis Jones (16.), Darwin Nunez (28.), Diogo Jota (53.), Virgil van Dijk (63.) und Ryan Gravenberch (90.+5) trafen für Liverpool, Ben Gibson (22.) und Borja Sainz (69.) für die Gäste.