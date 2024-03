Koch über EM-Aussichten: Im Team "das Ding gewinnen"

Anzeige

Für Nationalspieler Robin Koch ist das Ziel für die Heim-EM klar. "Wenn wir da antreten, wollen wir das Ding auch gewinnen", sagte der Innenverteidiger im Interview mit der Frankfurter Rundschau und erklärte auch, was dazu seiner Ansicht nach nötig ist. "Das Team ist das allerwichtigste. Es funktioniert nur, wenn alle in eine Richtung vorwärts gehen", so der 27-Jährige.

Daher hat Koch selbst auch kein Problem, für den Teamerfolg einen Schritt zurückzutreten. "Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen. Es kann ja auch wichtig werden, wenn man spät eingewechselt wird. Bestes Beispiel ist für mich Mario Götze beim WM-Titel 2014", sagte Koch.

Vorangehen will er dennoch. "Es war für mich von vornherein ein Ziel, bei Eintracht Frankfurt als Führungsspieler voranzugehen. Das wurde von mir erwartet, und das habe ich gemacht", sagte Koch: "Genauso mache ich es auch hier bei der Nationalmannschaft."

Nach drei Jahren kehrte Koch in dieser Länderspielperiode zum DFB-Team zurück. Einiges hätte sich während seiner Abwesenheit geändert. "Neue Gesichter, neues Trainerteam, und wirklich eine sehr gute Atmosphäre im Team. Man spürt, dass da eine Mannschaft zusammenwächst. Es harmoniert gut", sagte Koch.

Auf dem Weg ins Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dem früheren Freiburger auch die Zeit in England geholfen. "Natürlich habe ich mich weiterentwickelt", sagte Koch: "Die drei Jahre in der Premier League haben dazu sicher besonders beigetragen. Dort geht alles ein bisschen schneller."