Krawalle nach Römer Stadtderby

Nach dem Stadtderby zwischen der AS Rom und Lazio Rom (1:0) ist es in der italienischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden auch Sicherheitskräfte angegriffen, ein Polizist wurde verletzt. An den Krawallen waren rund 300 Fans der beiden Klubs beteiligt, es gab Verletzte und drei Festnahmen.

Schon im Vorfeld des Derbys war es am Samstagvormittag zu Zusammenstößen zwischen einer Gruppe von etwa 200 Lazio-Fans und 100 AS-Anhängern gekommen. Die Krawalle ereigneten sich in der Nähe des Stadio Olimpico.

Das Spiel endete 1:0 für die AS Rom. Gianluca Mancini (42.) erzielte den einzigen Treffer des Derbys.