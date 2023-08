Kreuzbandriss bei Belgiens Nationaltorhüter Courtois

Anzeige

Belgiens Fußball-Nationaltorhüter Thibaut Courtois hat einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie erlitten und fällt monatelang aus. Wie sein Klub Real Madrid am Donnerstag bekannt gab, soll Courtois "in den kommenden Tagen" operiert werden. Der 31-Jährige wird damit auch der Nationalmannschaft von Trainer Domenico Tedesco bis ins EM-Jahr fehlen. Im Verein und bei den Roten Teufeln ist Courtois die klare Nummer eins.

Courtois erlitt die Verletzung am Donnerstagmorgen im Training. Wie lange er ausfällt, ist noch offen - Medienberichten zufolge wurde der Torhüter unter Tränen vom Trainingsplatz getragen. Real, Team des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger, hat nach dem verletzungsbedingten Aus nur noch den Ukrainer Andrij Lunin als Torhüter im Kader. Madrid startet am Samstag bei Athletic Bilbao in die neue Saison.