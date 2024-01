Max Kruse über Karriereende: Hat "nur noch genervt" - Saudi-Arabien wäre Option gewesen

Anzeige

Ex-Nationalspieler Max Kruse hat seine Karriere auch wegen des hohen Grads an Professionalisierung im Spitzenfußball beendet. Vor allem die neue Fußball-Generation sieht er kritisch.

Max Kruse ist für klare Aussagen und diverse Eskapaden bekannt. Doch sein Karriereende begründet der Stürmer vor allem mit den aktuellen Entwicklungen im Fußball.

"Es wird alles vorgegeben. Das war nie mein Ding. Es hat mich einfach nur noch genervt. Der Fußball ist für mich mehr Arbeit als Spaß geworden", sagte der 35-Jährige, der im Dezember seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, dem "Hamburger Abendblatt".

Der Profifußball habe sich seit Beginn seiner Karriere "stark gewandelt", sagte Kruse, der in der neuen Baller League (live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) neben Jens "Knossi" Knossalla als Manager von Hollywood United fungiert.

"Es ist heute schon aalglatt geworden. Ich komme vom Bolzplatz und habe so auch in meiner Anfangszeit in Bremen gespielt. Das war unbekümmert. Schuhe an, zwei Runden laufen, dann warst du warm. Heute musst du eineinhalb Stunden vorm Training da sein", klagte er.