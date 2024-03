Künzer zur Olympia-Gruppe: Viertelfinale muss Anspruch sein

Anzeige

Nia Künzer blickt als Sportdirektorin der deutschen Fußballerinnen trotz der schwierigen Gruppe optimistisch auf die Olympischen Spiele in Paris. "Es muss der Anspruch sein, sich in der Gruppe durchzusetzen. Wir haben spannende Partien, tolle Gegner und sicherlich mit dem Auftakt gegen Australien schon sehr viel in der Hand", sagte Künzer am Rande des Bundesliga-Topspiels in Wolfsburg am Samstag bei MagentaSport.

Nach dem Duell mit dem WM-Vierten (25. Juli) trifft die Auswahl von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch bei der Medaillenjagd in diesem Sommer auf den viermaligen Olympiasieger USA (28. Juli) sowie Sambia oder Marokko (31. Juli). Das hatte die Auslosung am Mittwoch ergeben.

Aus Sicht von Künzer gibt es bei dem Zwölfer-Turnier "nur sehr starke Mannschaften und die Spanierinnen, die sich ein bisschen abheben". Die Gruppenersten und -zweiten der drei Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Zudem kommen auch die zwei besten Gruppendritten weiter.