La Liga: Lewandowski rettet Barca-Sieg vom Punkt

Anzeige

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat in La Liga den nächsten Sieg eingefahren. Beim CA Osasuna taten sich die Katalanen wie schon in der Vorwoche beim 4:3 in Villarreal über weite Strecken des Spiels schwer, gewannen am Ende aber dennoch mit 2:1 (1:0). Robert Lewandowski (85.) bewahrte Barca per Foulelfmeter spät vor einem Punktverlust.

Nachdem Osasuna in der ersten Halbzeit einige gute Gelegenheiten ausließ, war es Barcelonas Jules Kounde (45.+1), der nach Eckball-Vorlage von Ilkay Gündogan mit der letzten Aktion vor der Pause für das erste Tor des Tages sorgte.

Chimy Avila (76.) glich im zweiten Abschnitt für die Gastgeber aus, doch Lewandowski setzte nach einer Notbremse von Alejandro Catena den Schlusspunkt zu Barcas Gunsten. Nach Eingriff des Videoassistenten sah Elfmeterverursacher Catena (84.) zudem die Rote Karte.

Durch den dritten Sieg im vierten Spiel ordnet sich der FC Barcelona in der Tabelle mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid auf Platz drei ein. Atletico Madrid kann allerdings noch an Barca vorbeiziehen. Das Spiel des Hauptstadtklubs gegen den noch punktlosen FC Sevilla war am Sonntag wenige Stunden vor Anpfiff wegen eines nahenden Unwetters abgesagt worden.