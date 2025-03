Lahm fordert: Weiter an Euphorie ums DFB-Team "arbeiten"

Durch mitreißende Auftritte in der Nations League kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aus Sicht von Philipp Lahm die EM-Euphorie mit ins neue Länderspieljahr nehmen. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann habe es beim Heimturnier im Vorsommer hinbekommen, dass das Land wieder hinter dem Nationalteam stehe. "Das ist enorm wichtig", sagte der frühere DFB-Kapitän am Rande des "Beckenbauer Cup", aber man müsse "immer wieder daran arbeiten".

Lahm wünscht sich, dass die Unterstützung für das Nationalteam in diesem Jahr nicht nachlässt. "Weil wir es über Jahre nicht mehr so gesehen haben", sagte der Weltmeister von 2014, die "nächste Möglichkeit", die Fans zu begeistern, ergebe sich für das DFB-Team im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien.

Die deutsche Auswahl geht aus Lahms Sicht als Favorit in die beiden Duelle. "Ich sehe einen Sieg in Italien - und einen Sieg auch zu Hause", sagte der 41-Jährige mit Blick auf den Klassiker am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand. Das Rückspiel findet drei Tage später (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund statt.

Ein Sonderlob hatte Lahm für DFB-Rückkehrer Leon Goretzka parat. Der Profi des FC Bayern könne der Mannschaft "Leidenschaft und vollen Einsatz geben. Er ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat", sagte der frühere Münchner. Auch von einigen Rückschlägen habe sich Goretzka, der im Sommer als Verkaufskandidat bei den Bayern gegolten hatte und nun nach 16 Monaten ins DFB-Team zurückkehrt, "nicht abbringen lassen".