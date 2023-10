Lahms USA-Fazit: "Stimmt mich sehr, sehr positiv"

Anzeige

Turnierdirektor Philipp Lahm (39) sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder auf einem guten Weg mit Blick auf die Heim-EM im nächsten Jahr. Zwar habe er "nur ein Spiel angeschaut", dennoch habe er "wieder gesehen, dass eine Mannschaft auf dem Feld spielt, die engagiert Fußball spielt", sagte Lahm am Donnerstag bei einem Pressetermin in Köln: "Und das stimmt mich sehr, sehr positiv für die nächsten Auftritte."

Das "Wichtigste" sei nun, dass man ein "Gesicht" der Mannschaft sieht, "wer hat die Verantwortung?", sagte Lahm, Weltmeister-Kapitän von 2014: "Und dann sollte man Julian Nagelsmann auch arbeiten lassen. Das wird jetzt die Aufgabe für die nächsten Monate sein, dass man dann eine erfolgreiche Europameisterschaft spielt. Und vor allem auf dem Weg auch wieder die eigenen Fans begeistert."

Zudem stellte Lahm eine Kooperation mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) vor. Denn: Die Eintrittskarten zu allen Spielen der EM gelten gleichzeitig als Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im jeweiligen Spielort, die Fans können damit von 6 Uhr am Spieltag bis 18 Uhr am Folgetag Busse und Bahnen des Verkehrsverbundes nutzen. Das soll zur Nachhaltigkeit des Turniers beim Thema Umweltschutz beitragen. Laut Lahm nehme das Organisationskomitee eine "Vorreiterrolle" ein und er hofft, dass viele Veranstalter die Idee in Zukunft "übernehmen" werden.