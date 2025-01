Lazio-Fans greifen spanische Anhänger an - neun Verletzte

Anhänger von Lazio Rom und Real Sociedad haben sich in der Nacht vor dem Europa-Leage-Spiel am Donnerstag eine heftige Auseinandersetzung geliefert. Bei den Ausschreitungen im Zentrum der italienischen Hauptstadt wurden laut Medienberichten neun Spanier mit Stichwunden verletzt, einer davon schwer. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Etwa 80 Lazio-Ultras hätten gut 70 Fans des Gegners aus San Sebastian in einem Lokal angegriffen.