Fußball
Leverkusen und Frankfurt weiter in der Verfolgerrolle
Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt bleiben in der Fußball-Bundesliga in der Verfolgerrolle. Die Leverkusenerinnen behaupteten zwei Wochen nach der 1:5-Heimpleite gegen den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg mit einem 4:2 (2:1)-Pflichtsieg beim Vorletzten Carl Zeiss Jena den dritten Rang. Einen Punkt dahinter folgen die Frankfurterinnen, die mit 4:0 (1:0) beim Aufsteiger Hamburger SV den dritten Dreier in den letzten vier Ligaspielen verbuchten.
Steffi Schmid (6.), Caroline Kehrer (19.), Valentina Mädl (52.) und Vanessa Fudalla (58.) erzielten die Tore für Bayer. Für die Eintracht waren Amanda Ilestedt (22.), Elisa Senß (55., Foulelfmeter), Laura Freigang (69.) und Lisanne Gräwe (83.) erfolgreich.