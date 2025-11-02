Leverkusen und Frankfurt weiter in der Verfolgerrolle

Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt bleiben in der Fußball-Bundesliga in der Verfolgerrolle. Die Leverkusenerinnen behaupteten zwei Wochen nach der 1:5-Heimpleite gegen den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg mit einem 4:2 (2:1)-Pflichtsieg beim Vorletzten Carl Zeiss Jena den dritten Rang. Einen Punkt dahinter folgen die Frankfurterinnen, die mit 4:0 (1:0) beim Aufsteiger Hamburger SV den dritten Dreier in den letzten vier Ligaspielen verbuchten.