Ein Wetter, in dem Messi nicht auflaufen will. Das behauptet zumindest Miami-Reporter Franco Panizo in seinem Inter-Podcast "Miami Total Futbol".

In der ersten Runde des CONCACAF Champions Cup geht es für die Mannschaft aus dem Süden nach Kansas City. Dort werden in dieser Woche bis zu -19 Grad Celsius vorhergesagt.

Das erste Pflichtspiel der Saison steht für Lionel Messi und Inter Miami in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an. Der achtmalige Ballon d'Or-Gewinner will dabei wohl auf eigene Entscheidung nicht mitspielen - es ist ihm zu kalt!

Inter Miami: Darf Lionel Messi in Kansas City aussetzen?

Der Journalist beruft sich dabei auf nicht namentlich genannte, interne Quellen, die ihm berichtet haben "dass Lionel Messi am Dienstagabend in der eisigen Kälte gegen Sporting Kansas City nicht spielen will. Ob es so kommt, ist noch offen."

In einem Interview 2021, hatte Luis Suarez - heute wieder Mitspieler von Messi in Miami - verraten, dass Messi unter dem schlechten Wetter in Paris bereits zu kämpfen hatte.

Seine Stationen in Barcelona und Miami, sowie die Zeit bei der argentinischen Nationalmannschaft waren nicht von schlechtem oder kalten Wetter betroffen.