Liverpool siegt bei Endo-Debüt - Tottenham schlägt United

Anzeige

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben am zweiten Spieltag der Premier-League-Saison den ersten Sieg gefeiert. Die Reds, bei denen Neuzugang Wataru Endo nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart in der 63. Minute sein Debüt feierte, gewannen ihr Heimspiel gegen den AFC Bournemouth trotz eines frühen Rückstands und einer knapp 30-minütigen Unterzahl mit 3:1 (2:1).

Auch Tottenham Hotspur sammelte am Samstag gegen Manchester United erstmals in dieser Saison drei Punkte ein. Nach dem 2:2 zum Auftakt beim FC Brentford gewannen die Spurs ihr Heimspiel dank des Treffers von Pape Sarr (49.) und eines Eigentors von Lisandro Martinez (83.) mit 2:0 (0:0). Die Gäste aus Manchester hatten es in der ersten Halbzeit noch verpasst, selbst in Führung zu gehen. Nach der Pause gelang dem Rekordmeister in der Offensive dann nur noch wenig.

In Liverpool hatte Antoine Semenyo (3.) die Reds zunächst kalt erwischt. "Ein schrecklicher Start ins Spiel", sagte Klopp im Anschluss: "Wir haben ein paar Minuten gebraucht, um das abzuschütteln, aber dann waren wir richtig gut." Luis Diaz (28.) und Mohamed Salah (36.) drehten die Partie noch vor dem Halbzeitpfiff zugunsten des Gastgebers, der beim Saisonstart am vergangenen Wochenende nicht über ein 1:1 beim FC Chelsea hinaus gekommen war.

In der 58. Minute wurde Sommer-Neuzugang Alexis Mac Allister wegen eines vermeintlich groben Foulspiels mit glatt Rot vom Feld geschickt. Eine Entscheidung, gegen die Klopp wohl einen Einspruch erwägt. Man werde "wahrscheinlich noch einmal darüber sprechen", sagte der 56-Jährige, dessen Mannschaft sich von dem kleinen Rückschlag jedoch unbeeindruckt zeigte: Diogo Jota (62.) traf nur wenig später zum Endstand.