Liverpooler Meisterparade: PKW in die Menge gesteuert

Bei der großen Meisterparade des FC Liverpool ist am Montag ein PKW in eine Menschenmenge gesteuert worden. Die zuständige Merseyside Police spricht in einer Stellungnahme von "einer Kollision eines Autos mit mehreren Fußgängern" um kurz nach 18.00 Uhr Ortszeit. Ein Mann sei verhaftet worden, Rettungskräfte seien vor Ort.