Lobby-Arbeit von Rummenigge pro Neuer

Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge legt Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht ganz uneigennützig eine Entscheidung für Manuel Neuer ans Herz. "Er ist jetzt zu alter Klasse zurückgekehrt und hat einen ganz großen Vorteil gegenüber Marc-Andre ter Stegen, der zweifellos auch ein großartiger Torhüter ist", sagte Rummenigge der Abendzeitung (Donnerstagausgabe): "Manuel Neuer hat Erfahrung."

Zudem strahle der 37-Jährige eine "natürliche Autorität" aus. "Für Torhüter ist das etwas Unschlagbares", betonte Rummenigge: "Ich kann nur eins empfehlen: Dass Manuel Neuer die Nummer 1 wird – auch deshalb, weil jede Mannschaft eine Hierarchie braucht."

Neuer ist nach 15 Monaten Zwangspause in die Nationalmannschaft zurückgekehrt. Erwartet wird, dass Nagelsmann ihm bei der Heim-EM im Sommer den Vorzug vor ter Stegen (FC Barcelona) gibt.

Kritik übte Rummenigge an Nagelsmann, weil Leon Goretzka nicht für die Länderspiele in Frankreich am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) und gegen die Niederlande am Dienstag nominiert wurde: "Wenn ich ehrlich bin, ist es der falsche Zeitpunkt, ihn nicht einzuladen. Er hatte ohne Frage in diesem Jahr auch mal Zeiten, in denen er nicht so gut gespielt hat, aber jetzt ist er in einer guten Verfassung."