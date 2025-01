Löw in Sorge um die Demokratie: "Es gibt Tendenzen"

Weltmeistertrainer Joachim Löw blickt vor seinem 65. Geburtstag (3. Februar) mit großen Bedenken auf Feinde der Demokratie. "Es gibt Tendenzen, die Sorgen bereiten", sagte der langjährige Fußball-Bundestrainer in einem kicker-Interview: "Wir leben in unruhigen Zeiten, und deswegen sollten wir uns bewusst machen, wie wertvoll es ist, in einem freien Land zu leben."