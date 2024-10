Lukas Podolski hat sich mit einem emotionalen Abschiedsspiel von den Fans des 1. FC Köln verabschiedet. "Poldis 11" mit Spielern von Gornik Zabrze und Weltmeistern von 2014 schlug dabei eine Elf mit FC-Legenden.

Von Christian Stüwe und Tim Althoff

Um 22:10 Uhr war es soweit: Lukas Podolski verließ unter großem Applaus den Platz.

Im strömenden Regen wurde das Stadion abgedunkelt, zehntausende Smartphone-Lichter wurden eingeschaltet.

Die Band "Brings" spielte das Lied "Kölsche Jung", die 50.000 Fans auf den Tribünen sangen lautstark mit, während der sichtlich ergriffene Podolski sich mit Tränen in den Augen bei den Fans bedankte.

Anschließend kletterte er in die Südkurve, er sprach per Megaphon zu den Fans und hielt eine rote Pyro-Fackel in der Hand.

"Ich wollte immer ehrlich sein, ich wollte immer der Junge von der Straße sein", sagte Podolski nach dem Spiel: "Mir waren immer die Werte wichtig. Ohne euch, ohne die Fans ist der Fußball ist nix. Ein Junge von der Straße, ein Junge von der Kurve, ein Junge für euch! Es war mir eine große Ehre für diesen Verein aufzulaufen. Das war mein Traum, den habe ich gelebt."