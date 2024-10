Ex-Nationalspieler Lukas Podolski lädt zu seinem letzten Auftritt in seinem Kölner Wohnzimmer ein - live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App.

Unter dem Motto "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess" gibt Lukas Podolski am Donnerstag sein Abschiedsspiel in seiner Heimat Köln.

Der 39-jährige "Prinz Poldi" verabschiedet sich dabei in Anwesenheit zahlreicher früherer Weggefährten aus seinem einstigen "Wohnzimmer" in Köln-Müngersdorf.

Mit Per Mertesacker, Christoph Kramer, Kevin Großkreutz, Erik Durm, Manuel Neuer, Mats Hummels und Roman Weidenfeller sind einige Spieler bzw. Ex-Spieler dabei, mit denen "Poldi" im Sommer 2014 in Brasilien den WM-Titel gewann.