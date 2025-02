Rashford spielte beim früheren Champions-League-Gewinner in den Planungen von Trainer Rúben Amorim zuletzt keine Rolle mehr. Der Vertrag des Flügelstürmers in Manchester, wo Rashford seit seinem siebten Lebensjahr spielte, läuft noch bis 2028.

So müssten die Katalanen noch neun Millionen Euro an Gehaltsspielraum schaffen, um Rashford tatsächlich auch verpflichten und vor allem registrieren zu können. Allerdings gebe es Gespräche, wonach United einen Teil des Gehalts übernimmt.

+++ 20. Januar, 17:48 Uhr: Real-Abschied von Ancelotti offenbar fix - Zukunft als Nationaltrainer? +++

Carlo Ancelotti wird sein Traineramt bei Real Madrid nach Ende der laufenden Saison offenbar sicher aufgeben - und zwar unabhängig vom weiteren Verlauf der Spielzeit. Das berichtet der spanische Radiosender "Onda Cero".

Demnach wolle der Italiener stattdessen einen Job als Nationaltrainer übernehmen. Mit Blick auf die WM 2026 wäre es durchaus sinnvoll, spätestens im kommenden Sommer einen Posten zu übernehmen.

Ein mögliches Land wird in dem Bericht aber nicht genannt. In der Vergangenheit wurde Ancelotti bereits intensiv mit dem brasilianischen Verband in Verbindung gebracht, doch er entschied sich zu einem Verbleib in Madrid.

Womöglich öffnet sich die Tür bei der "Selecao" aber noch einmal für den 65-Jährigen. Unter dem aktuellen Nationalcoach Dorival Junior überzeugt Brasilien bislang nur selten.

Ancelotti steht offiziell noch bis 2026 bei Real unter Vertrag. Für den ehemaligen Bayern-Trainer ist es die zweite Amtszeit bei den "Königlichen", bereits zwischen 2013 und 2015 hatte er die Geschicke bei den "Blancos" geleitet.

Mit Real gewann Ancelotti bislang unter anderem dreimal die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Pokal, fünfmal den UEFA Supercup und dreimal die Klub-WM.

Sollte der Bericht stimmen, könnte das auch weitreichende Folgen für die Bundesliga haben. Leverkusen-Trainer Xabi Alonso gilt als favorisierter Kandidat für die Ancelotti-Nachfolge bei Real.