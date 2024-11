ManUnited: Mehrheit der Fans will das Old Trafford verlassen

Geht es nach den Fans von Manchester United, wird der englische Rekordmeister künftig nicht mehr in seinem traditionsreichen Stadion Old Trafford spielen. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage sprachen sich 52 Prozent der 50.000 befragten Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder für einen Stadionneubau aus. Nur 31 Prozent bevorzugen dagegen eine Sanierung der Spielstätte, 17 Prozent sind unentschlossen.