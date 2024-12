ManUnited verliert weiter - Chelsea patzt in Ipswich

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United steckt unter dem neuen Teammanager Ruben Amorim in einer handfesten Krise. Die Red Devils verloren am Montag zuhause 0:2 (0:2) gegen Newcastle United und sind nach der vierten Pflichtspielniederlage unter dem als Heilsbringer angekündigten Portugiesen Amorim nur Tabellen-14. der Premier League. Die früheren Bundesligaprofis Alexander Isak (4.) und Joelinton (19.) trafen früh im Old Trafford gegen ein wehrloses United.