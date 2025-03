Marco Reus und MLS-Champion Los Angeles Galaxy verpatzen den Saisonstart komplett. Im dritten Spiel setzt es die dritte Niederlage, der Ex-Dortmunder zeigt sich frustriert.

Titelverteidiger Los Angeles Galaxy und Marco Reus haben am dritten Spieltag der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS die dritte Niederlage kassiert. Der Meister unterlag St. Louis City in der Nacht auf Montag zu Hause 0:3 (0:1), Reus wurde in der Schlussphase beim Stand von 0:2 ausgewechselt (83.).

"Das ist der denkbar schlechteste Start, den wir erwischen konnten", sagte Reus und bekannte: "Es ist ein bisschen frustrierend im Moment." An seine Mitspieler appellierte er: "Wir müssen verstehen, dass wir unseren Standard erhöhen müssen, auch im Training." Alle müssten eine Schippe drauflegen, "besonders ich natürlich", meinte der Ex-Dortmunder, "aber wir werden einen Weg finden, die Dinge geradezurücken".

Die früheren Bundesliga-Profis Cedric Teuchert (44.) und Marcel Hartel (49.) auf Vorlage von Teuchert trafen für die Gäste, das dritte Tor steuerte Simon Becher (84.) bei. Timo Baumgartl gab sein Pflichtspieldebüt für den Klub. Der einstige Freiburger und Dortmunder Roman Bürki im Tor von St. Louis erwischte einen Sahnetag und machte mehrere gute Chancen der Galaxy zunichte.

Zuvor hatte der Titelverteidiger bereits gegen San Diego (0:2) und in Vancouver (1:2) verloren. Auch im Achtelfinal-Hinspiel des Champions Cup der CONCACAF bei Herediano in Costa Rica setzte es eine Niederlage (0:1). Reus wurde dreimal aus- und einmal eingewechselt, eine Torbeteiligung gelang ihm noch nicht.