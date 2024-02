Matthäus über Kroos-Comeback: "Er muss gesetzt sein"

Anzeige

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat für Rückkehrer Toni Kroos einen Stammplatz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gefordert. "Wir brauchen ihn als Führungsspieler. Toni Kroos muss gesetzt sein, muss der verlängerte Arm des Trainers sein - zusammen mit Gündogan, Neuer, Goretzka oder Müller", sagte der Weltmeister von 1990 bei RTL.

Er selbst habe nach seinem Comeback im DFB-Team bei der WM 1998 in den USA in den ersten beiden Spielen nur auf der Bank gesessen, dies habe innerhalb der Mannschaft für viele Fragen gesorgt.

Matthäus glaubt derweil, dass Kroos mit dem DFB-Team noch etwas gutmachen will. "Er hat selbst die letzten Turniere mit Deutschland schlecht gespielt, die WM in Russland und die EM in England. Es waren keine Turniere, die zu einem Toni Kroos passen, einem der besten Spieler, die wir je in Deutschland hatten. Ich glaube, dass er vielleicht die Nationalmannschaftskarriere zum Abschluss mit einem Titel krönen möchte", sagte er.