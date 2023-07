Anzeige Kylian Mbappe sieht seine Zukunft offenbar nicht bei Paris Saint-Germain. Sein PSG-Vertrag geht bis 2024 - mit Option auf ein weiteres Jahr. Diese Option will er nun nicht mehr ziehen, was eine Frage nach sich zieht: Verlässt Mbappe PSG schon in diesem Sommer? Alle News, Gerüchte und Entwicklungen im Liveticker. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zur Zukunft von Kylian Mbappe. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte um den französischen Superstar. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 27. Juli, 12:33 Uhr: Mbappe lehnt wohl Mega-Angebot ab +++ Wie die "L'Equipe" und Fabrizio Romano berichten, hat Kylian Mbappe das Weltrekord-Angebot von Al-Hilal abgelehnt. Demnach habe der Angreifer kein Interesse daran, Gespräche mit Vertretern des Vereins zu führen. Zuvor soll sein Verein PSG den saudi-arabischen Vertretern die Erlaubnis erteilt haben, sich mit dem französischen Nationalspieler auszutauschen. Als Ablösesumme sollen 300 Millionen Euro im Gespräch gewesen sein.

+++ 24. Juli, 19:32 Uhr: Saudis mit schwindelerregendem Angebot für Mbappe? +++ Kommt es zu einem neuen Transfer-Weltrekord? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat Al-Hilal ein offizielles Angebot in Höhe von 300 Millionen Euro bei PSG für Mbappe eingereicht. Gespräche mit der Spielerseite hätten aber noch keine stattgefunden. Wie "L'Equipe" berichtet, soll der französische Hauptstadtklub aber bereit sein, das Angebot anzunehmen. Bisheriger Rekordhalter ist Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris wechselte. Der französische "RMC Sport"-Journalist Fabrice Hawkins berichtete zuvor, dass der Klub aus dem Wüstenstaat für den Superstar offenbar 400 Millionen Euro Gehalt über zwei Jahre bieten soll. Und auch ein weiteres Szenario bringt "RMC Sport" ins Spiel: Mbappe könnte für ein Jahr nach Saudi-Arabien kommen und dann 2024 zu Real Madrid weiterziehen.

+++ 9. Juli, 12:19 Uhr: Real wartet ab und Mbappe sorgt für Ärger +++ Real Madrid lehnt sich offenbar zurück und setzt im Poker um Kylian Mbappe auf den Faktor Zeit. Denn wie die "Marca" berichtet, haben die Königlichen noch keinen Kontakt zu dem Superstar und dessen Klub Paris St. Germain aufgenommen. Stattdessen will Real, so der Bericht, abwarten, wie sich die Lage entwickle. Wie es heißt, muss sich Mbappe bis zum 31. Juli entscheiden, wie es für ihn bei PSG weitergeht. Sein Vertrag läuft 2024 aus, er will demnach nicht verlängern, weshalb die Franzosen ihn verkaufen wollen, um noch eine Ablöse für den Angreifer zu bekommen. Real beobachtet nun, wie es weitergeht. Denn Mbappe hatte am Samstag verbal für Wirbel gesorgt. "Ich weiß nicht, was PSG fehlt, um die Champions League zu gewinnen, das ist keine Frage für mich", sagte er "France Football": "Wir haben getan, was wir konnten. Man muss mit den Leuten sprechen, die das Team zusammenstellen, die den Klub organisieren." Ein klarer Seitenhieb gegen die Verantwortlichen. Für PSG zu spielen, sei in Bezug auf seine Beliebtheit in Frankreich "nicht hilfreich", weil Mannschaft und Klub polarisieren würden, so Mbappe weiter. Anschließend soll es wegen der Aussagen Beschwerden von Teamkollegen bei der Klubführung gegeben haben.

+++ 6. Juli, 21:19 Uhr: Kommt Dembele als Mbappe-Ersatz nach Paris? +++ Da Kylian Mbappe seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei Paris St. Germain immer noch nicht verlängert hat, spielen die Verantwortlichen des französischen Meisters mit dem Gedanken, den Stürmerstar noch im Sommer 2023 zu verkaufen, um ihn nicht ein Jahr später möglicherweise ablösefrei zu verlieren. Für den Fall eines Abganges von Mbappe dürfte PSG laut dem Portal "fussballtransfers.com" auch schon einen möglichen Nachfolger ins Auge gefasst haben. Demnach beschäftigt sich der Hauptstadt-Klub mit einer Verpflichtung des Ex-Dortmunders Ousmane Dembele vom FC Barcelona. Der 26 Jahre alte Flügelstürmer wäre wohl bis Ende Juli für eine kolportierte Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro zu haben. Der neue PSG-Coach Luis Enrique gilt zudem dem Bericht nach als Fan Dembeles, was die Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Franzosen nach Paris zusätzlich anheizt. Dembeles Vertrag in Barcelona läuft derweil noch bis 2024, die Verantwortlichen des spanischen Meisters versuchen ihrerseits, diesen zu verlängern.

+++ 5. Juli, 18:06 Uhr: Al-Khelaifi macht Druck bei Mbappe +++ PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi hat nun noch einmal den klaren Fahrplan der Franzosen in der Causa Kylian Mbappe klargemacht. "Wir wollen nicht, dass er 2024 ablösefrei geht", erklärte Al-Khelaifi, "unsere Position ist klar. Wenn Kylian bleiben will, wollen wir auch, dass er bleibt. Aber er muss einen neuen Vertrag unterschreiben". Damit macht Al-Khelaifi deutlich, dass Mbappe wohl noch im Sommer 2023 verkauft wird, sollte er nicht zeitnah einen neuen Kontrakt beim französischen Meister unterzeichnen. "Wir wollen den besten Spieler der Welt nicht ablösefrei verlieren, das ist unmöglich", ergänzte der PSG-Boss. Mbappes Vertrag läuft bis 2024, beinhaltet aber wohl für den Spieler die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Zuletzt wurde immer wieder über einen möglichen Mbappe-Wechsel zu Real Madrid spekuliert.

+++ 4. Juli, 7:12 Uhr: Scheitert Wechsel an Mbappes Forderungen? +++ Kylian Mbappe will weg aus Paris, am liebsten soll es zu Real Madrid gehen. Doch der PSG-Stürmer, dessen Vertrag 2024 ausläuft, fordert offenbar eine stattliche Entlohnung vom spanischen Spitzenklub. Laut der spanischen Zeitung "Marca" will Mbappe insgesamt 240 Millionen Euro an Handgeld für einen Wechsel haben. Der Betrag setzt sich unter anderem aus Mbappes Gehalt, aktuell verdient der 24-Jährige angeblich 72 Millionen Euro jährlich, und der Ausgleichszahlung für einen sogenannten Treue-Bonus zusammen. Diesen hatte der Stürmer in seinen aktuellen Vertrag mit PSG verankern lassen. Laut des französischen Radiosenders "RMC Sport" bekommt Mbappe demnach 90 Millionen Euro, wenn er die gesamte anstehende Saison in Paris verbringt. Bei einem Wechsel in diesem Sommer hätte er also keinen Anspruch darauf. Auf das Geld will der französische Nationalspieler offenbar nicht verzichten und es sich deshalb von den Madrilenen auszahlen lassen. Doch die exorbitanten Forderungen könnten den Transfer platzen lassen. Denn in Madrid bezeichnet man einen Wechsel laut "Marca" mittlerweile als "Ding der Unmöglichkeit". So sollen Verantwortliche des Klubs das Geschäft schon abgehakt haben. Sie rechnen sich für den Sommer 2024 größere Chancen aus, dann ist Mbappe zumindest ablösefrei - umsonst wird er aber auch dann nicht sein.

+++ 27. Juni, 16:32 Uhr: Bietet der FC Liverpool mit? +++ Eigentlich deutet vieles darauf hin, dass Kylian Mbappe zu Real Madrid wechselt. Doch jetzt scheint der FC Liverpool den Königlichen massiv Konkurrenz zu machen. Wie FIFA-Agent Marco Kirdemir der "Marca" verriet, soll der Klub von Trainer Jürgen Klopp in den Transferpoker eingestiegen sein. "Liverpool konkurriert mit Real Madrid und will ein Vermögen für Mbappe zahlen", so der Agent, der sich auf ein Gespräch mit Real-Präsident Florentino Perez bezieht. "Das Vermögen, von dem er spricht, wären etwa 300 Millionen Dollar (273 Mio Euro, Anm. d. Red.)." Die PSG-Investoren aus Katar sind derweil verärgert, dass Mbappe seinen Vertrag in Paris nicht über 2024 hinaus verlängern will und den Klub bei keinem Verkauf in diesem Sommer im kommenden Jahr ablösefrei verlassen könnte.

+++ 14. Juni, 11:03 Uhr: Zieht es Mbappe auf die Insel? +++ Wie die englische "Sun" spekuliert, könnte Kylian Mbappe nach seinem Abschied bei Paris St. Germain in England landen - genauer gesagt bei Manchester United. Dafür spricht zum einen, dass die katarische Königsfamilie, der auch PSG gehört, kurz davor ist, auch den englischen Rekordmeister aus Manchester zu übernehmen. Zum anderen würde Mbappe dann nicht bei Real Madrid landen, einem der größten PSG-Konkurrenten im Hinblick auf den Champions-League-Titel. Ob es sich dabei jedoch nur um eine wilde Spekulation handelt oder ein handfestes Gerücht, bleibt abzuwarten.

+++ 13. Juni, 21:00 Uhr: Florentino Perez auf Fan-Frage zu Mbappe: "Si, pero..." +++ Ein völlig verrücktes Video schlägt auf Twitter hohe Wellen. Nutzer @soymadr7dismo postete bereits am Samstag einen sechs Sekunden kurzen Clip, in dem ein junger Mann Real Madrids Präsidenten Florentino Perez auf der Straße anspricht. "Florentino, werdet ihr Mbappe verpflichten?" fragt der junge Mann, der im Video links zu sehen ist, den Real-Boss. Doch anstelle ihn zu ignorieren, ein Dementi auszusprechen oder zu lachen, dreht sich Perez tatsächlich zu dem Mann um und antwortet: "Ja". Dann pausiert er kurz, fügt noch hinzu: "Aber nicht dieses Jahr". Es gibt keine Bestätigung, wann das Video gefilmt wurde, jedoch wird der Fan-Clip wohl auch auf dem Transfermarkt sehr ernst genommen: Nasser Al-Khelaifi, Chef von Paris Saint-Germain, soll sehr böse über die Perez-Worte im Video sein, berichtete der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano am Dienstag.