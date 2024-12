Medien: Bove lässt sich Defibrillator einsetzen

Der italienische Fußballprofi Edoardo Bove hat sich laut Medien nach seinem Zusammenbruch für einen Defibrillator entschieden. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, soll die Operation in den nächsten Tagen stattfinden. Aufgrund strenger Regeln in der Serie A bezüglich eines solchen Gerätes droht dem Mittelfeldspieler der AC Florenz jedoch das Ende seiner sportlichen Karriere in Italien.