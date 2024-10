Medien: Tuchel Favorit auf Trainerposten in England

Thomas Tuchel soll Favorit auf den Trainerposten bei der englischen Fußball-Nationalmannschaft sein. Wie der TV-Sender Sky Sport News berichtet, sei Tuchel "in der Pole Position" und bereits in Gesprächen mit dem englischen Verband (FA). Es müssten aber noch einige vertragliche Details ausgehandelt werden.

Laut Sky gehen die Verbandsbosse davon aus, dass sie für Tuchel keine Entschädigung an Bayern München zahlen müssen. Der deutsche Rekordmeister hatte sich am Ende der Vorsaison von dem 51-Jährigen getrennt, der ursprünglich bis 2025 laufende Vertrag endete vorzeitig im vergangenen Sommer.

Der englische Verband sucht seit dem Rücktritt von Gareth Southgate nach der EM-Finalniederlage im Juli gegen Spanien einen neuen Cheftrainer. Zurzeit betreut der ehemalige U21-Coach Lee Carsley interimsmäßig das Team um Kapitän Harry Kane. "Dieser Job verdient einen Weltklassetrainer, der Trophäen gewonnen und alles durchgemacht hat", hatte Carsley kürzlich gesagt.

Tuchel war von Januar 2021 bis September 2022 Teammanager des FC Chelsea gewesen, 2021 gewann er mit den Blues die Champions League. Neben Tuchel wurde in englischen Medien auch Pep Guardiola für den Posten bei den Three Lions ins Spiel gebracht. Laut Times soll die FA zu Saisonbeginn bereits Kontakt zu Guardiola aufgenommen haben. Der Vertrag des Spaniers bei Manchester City läuft nach der aktuellen Saison aus. Er wolle in den "kommenden Wochen" über seine Zukunft entscheiden, hieß es.