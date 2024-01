Medien: TV-Doku über Klopps Abschied vom FC Liverpool

Anzeige

Die letzten Monate von Jürgen Klopp als Liverpool-Teammanager werden in einer TV-Dokumentation festgehalten. Wie der Mirror berichtete, erhalte ein TV-Team Einblicke "hinter die Kulissen" von Anfield und des Trainingszentrums. Am Freitag hatte der 56-Jährige bekannt gegeben, am Saisonende trotz gültigen Vertrags nach fast neun Jahren in Liverpool aufzuhören.

Bisher habe Klopp solche TV-Dokumentationen immer abgelehnt, sagte eine Quelle der Zeitung, doch mit dieser sei er einverstanden. Die Dokumentation könne zudem auch die Suche der Reds nach einem Nachfolger für den Deutschen thematisieren.