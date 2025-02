Medienrechte: DFL will Innovation für Wachstum

Die Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL) will die anhaltende Stagnation bei den Einnahmen aus dem Verkauf der nationalen Medienrechte innovativ bekämpfen. "Wir wollen mit unseren Medienpartnern wachsen, wir sitzen in einem Boot", sagte Co-Geschäftsführer Steffen Merkel bei der SPOBIS Conference in Hamburg mit Blick auf Wachstums-Möglichkeiten: "Wir brauchen mehr Zugänge, mehr Interviews, wir müssen das Produkt interessanter machen. Wir müssen Inhalte aus dem Klub-TV und Social Media weitergeben. Das wissen die Klubs, da war zuletzt schon nicht mehr viel Überzeugungsarbeit nötig."