Medienrechte: DFL will Produkt auf "Weltniveau" anbieten

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will bei der bevorstehenden Ausschreibung der nationalen Medienrechte ein "innovatives Top-Medienprodukt auf Weltniveau anbieten". Das sagte Co-Geschäftsführer Steffen Merkel nach der Versammlung der Profiklubs am Montag in Frankfurt/Main.

Derzeit wird das DFL-Konzept noch vom Bundeskartellamt geprüft. Die Ausschreibung soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres gestartet werden. Die Klubs sorgen sich dabei um ihre wichtigste Einnahmequelle. Derzeit fließen 1,1 Milliarden Euro pro Saison in die Taschen der Vereine.

Mit Blick auf die internationale Vermarktung wird die DFL wieder mehr als 200 Millionen Euro für die laufende Spielzeit kassieren. Zuletzt war die 200-Millionen-Schallmauer nicht mehr durchbrochen worden.