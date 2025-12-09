Messi erneut MVP der MLS

Nächster Titel für Lionel Messi: Wenige Tage nach seinem Triumph mit Inter Miami im Traumfinale gegen Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps ist der argentinische Weltmeister zum zweiten Mal in Serie zum MVP der Major League Soccer (MLS) gekürt worden. Wie die US-Profiliga am Dienstag mitteilte, erhielt der 38-Jährige insgesamt 70,43 Prozent der Stimmen, die sich auf Journalisten, Spieler und Klubs verteilen.

Messi ist nach Preki (1997, 2003) der zweite Spieler, der die Auszeichnung zweimal gewinnen konnte. In aufeinanderfolgenden Saisons ist dies noch keinem vor ihm gelungen. Am Samstag hatte der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner Miami mit zwei Vorlagen zum 3:1-Sieg über Müllers Whitecaps und damit zum ersten MLS-Titel der Klubgeschichte geführt. Dort war er bereits zum Final-MVP ernannt worden.

Mit 29 Toren in der regulären Saison wurde Messi erneut Torschützenkönig und steuerte in seinen 28 Spielen zudem 19 Assists bei - 2024 waren es 20 Tore und 16 Vorlagen (19 Spiele). Mit insgesamt 48 Torbeteiligungen blieb er nur einen Scorer hinter dem Rekord von Carlos Velas (2019).

Zweiter hinter dem unangefochtenen Sieger wurde Anders Dreyer (San Diego FC) mit 11,15 Prozent. Der 27-Jährige wurde zudem zum besten Neuling der Liga gewählt. Müller oder andere Finalteilnehmer von Miami oder Vancouver schafften es nicht unter die Top 5.