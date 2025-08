Messi fehlt Inter Miami gegen Pumas

Inter Miami muss im entscheidenden Gruppenspiel des Leagues Cup gegen UNAM Pumas wie befürchtet auf Superstar Lionel Messi verzichten. Der 38 Jahre alte Argentinier laboriert an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel, die er sich am vergangenen Wochenende gegen den mexikanischen Klub Necaxa zugezogen hat. Eine genaue Ausfallzeit ist nicht bekannt.

"Innerhalb der schlechten Nachrichten ist es eine gute Nachricht", sagte Trainer Javier Mascherano am Dienstag. "Normalerweise erholt er sich sehr gut von Verletzungen und vor allem schnell, also werden wir sehen." Für das Duell mit dem mexikanischen Klub in der Nacht zu Donnerstag (1.30 Uhr MESZ) sei der Weltmeister allerdings keine Option. "Wir werden sehen, wie er sich fühlt und wie er sich entwickelt", so Mascherano weiter.

Messi war gegen Necaxa bereits in der elften Minute ausgewechselt worden, nachdem er zuvor länger am rechten Oberschenkel behandelt worden war. Auch ohne den Weltstar setzte sich Miami 7:6 nach Elfmeterschießen durch. Um nun das Viertelfinale des Leagues Cups zu erreichen, an dem Mannschaften aus der MLS und der mexikanischen Liga MX teilnehmen, benötigt Miami wahrscheinlich einen Sieg gegen Pumas.

Messi steht in der laufenden MLS-Saison bei 18 Treffern – mehr als jeder andere Spieler der Liga. 2023 hatte er Miami gleich nach seinem Wechsel zum Titel im Leagues Cup geführt.