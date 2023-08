Mögliche Eintracht-Gegner trennen sich torlos

Anzeige

Eintracht Frankfurts mögliche Play-off-Gegner Hapoel Beer-Sheva und Lewski Sofia haben sich im Qualifikations-Hinspiel der Conference League ohne Sieger getrennt. In heimischen Beer-Sheva kamen die Israelis um den früheren Düsseldorfer Stürmer Kristoffer Peterson am Donnerstagabend zu einem 0:0. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Bulgarien.

Der Gewinner des Duells trifft in den Play-offs (24. und 31. August) auf den deutschen Europa-League-Sieger von 2022.