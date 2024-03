Nach Einbrüchen bei Fußballstars: Bande in Madrid gefasst

Anzeige

Nach einer Einbruchsserie bei einer Reihe von Fußballstars in Madrid hat die spanische Polizei die mutmaßlichen Täter festgenommen. Die sechsköpfige Bande soll bei ihren Beutezügen Geld, Schmuck, Luxusuhren und Wertgegenstände gestohlen haben. Das gab eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch in der Hauptstadt bekannt.

Die insgesamt acht Vorfälle ereigneten sich seit Juli 2022, betroffen waren etwa die Profis Rodrygo (Real Madrid) und Radamel Falcao (Rayo Vallecano). Besonders schwer traf es Rodrygo im Mai 2023, aus dem Haus des Brasilianers in der Gemeinde Alcobendas sollen Gegenstände im Wert von gut 500.000 Euro gestohlen worden sein.

Die Ermittler kamen den auf Fußballprofis spezialisierten Dieben auf die Spur, als diese ihre Beute verkaufen wollten. Bei der Festnahme wurden neben Bargeld, Schmuck und Uhren auch Pistolen sichergestellt.