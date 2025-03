Nach Horror-Foul an Mateta: Sechs Spiele Sperre für Roberts

Nach dem Horror-Foul an Jean-Philippe Mateta ist Torhüter Liam Roberts vom englischen Fußball-Zweitligisten FC Millwall für sechs Spiele gesperrt worden. Das teilte der englische Fußballverband FA am Freitag mit. Roberts hatte im FA Cup gegen Crystal Palace den früheren Mainzer Mateta nach einer missglückten Rettungsaktion brutal mit den Stollen am Kopf getroffen.