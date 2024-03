Nach Leipzig-Aus: BVB sicher bei der Klub-WM 2025 dabei

Anzeige

Borussia Dortmund steht als zweiter Teilnehmer aus der Fußball-Bundesliga an der "neuen" Klub-WM im Jahr 2025 fest. Durch das Aus des Ligakonkurrenten RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League hat der BVB sein Ticket sicher. Dass der deutsche Rekordmeister Bayern München bei der aufgeblähten Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli 2025) dabei ist, war zuvor bereits klar.

Zwölf Teams aus Europa nehmen an dem Turnier teil, sie werden anhand ihrer Erfolge in der Champions League einsortiert. In diesem Ranking hat der BVB die Nase gegenüber Leipzig vorne. RB war am Mittwoch nach einem 1:1 (0:0) bei Real Madrid ausgeschieden.

Laut Reglement dürfen es zwei Teilnehmer pro Land sein. Einzige mögliche Ausnahme: Sollten drei verschiedene Teams aus einer Liga zwischen 2021 und 2024 die Champions League gewinnen, wären alle drei qualifiziert. Dies könnte England betreffen: Bereits sicher dabei sind der FC Chelsea (Champions-League-Sieger 2020/21) und Manchester City (2022/23), holt in diesem Jahr der FC Arsenal den Titel, wären auch die Gunners qualifiziert.

Auch wenn die Klub-WM erst 2025 gespielt wird, endet die Qualifikation in dieser Saison. Die Ergebnisse der Spielzeit 2024/25 fließen dann in die Wertung für das Turnier 2029 ein.