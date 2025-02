Nach Liverpool-Sensation: Plymouth reist zu ManCity

Der Sensation folgt das Traumlos: Der englische Fußball-Zweitligist Plymouth Argyle tritt in der fünften Runde des FA Cups beim Starensemble von Manchester City an, das ergab die Auslosung am Montag. Plymouth, Schlusslicht der zweitklassigen Championship, hatte am Sonntag völlig überraschend den FC Liverpool ausgeschaltet, den souveränen Spitzenreiter der Premier League. Lohn für diesen Coup ist nun der Auftritt bei einem der besten Teams der vergangenen Jahre.