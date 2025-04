Nach Nazi-Äußerungen: Alara spielt mit Vornamen auf DFB-Trikot

Es ist ein Novum bei den deutschen Fußballerinnen: Alara Sehitler lief beim Nations-League-Sieg in Schottland am Freitag erstmals nur mit ihrem Vornamen auf dem Trikot für die DFB-Auswahl auf. Die vermeintliche Randnotiz beim Toptalent vom FC Bayern hat aber einen ernsten Hintergrund: Ihr türkischer Nachname war mit Bezug zu Adolf Hitler in Sozialen Medien für Nazi-Parolen missbraucht worden.

Also entschloss sich die 18-Jährige, im Verein wie im Nationalteam nur noch unter ihrem Vornamen aufzulaufen. "Ich habe angesprochen, dass ich das gerne möchte, dann hat eine Verantwortliche vom FC Bayern das mit der UEFA und dem DFB geklärt", schilderte die Mittelfeldspielerin die Änderung des Trikotnamens im ZDF. Die offizielle Genehmigung wurde zügig erteilt, die Änderung zu Jahresbeginn umgesetzt.

Beim 4:0 (2:0) der DFB-Auswahl in Dundee wurde die Newcomerin nun in der 76. Minute eingewechselt und absolvierte als "Alara" mit der Nummer 17 ihr zweites Länderspiel. Bei ihrer Premiere im Testspiel gegen die Schweiz im vergangenen November (6:0) war sie noch mit ihrem Nachnamen auf der Rückseite des Trikots aufgelaufen, der im Türkischen Märtyrer bedeutet.

Die in Weingarten geborene Schülerin gilt schon länger als eines der größten Talente in Deutschland. In München gelang ihr in dieser Saison der Durchbruch, so spielte sie sich auch in den Fokus von Bundestrainer Christian Wück.

In den deutschen U-Nationalteams feierte der technisch versierte Shootingstar bereits Erfolge: Erst 2022 den Titel bei der U17-EM, ein Jahr darauf folgte mit der U19 Platz zwei bei der EM und die Auszeichnung mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold.