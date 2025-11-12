Nach nur fünf Spielen: Pacult in Wolfsberg entlassen

Nach nur 31 Tagen ist für Peter Pacult beim Wolfsberger AC als Trainer schon wieder Schluss: Der österreichische Fußball-Erstligist hat den 66-Jährigen am Mittwoch entlassen. Der Kärntner Klub schrieb von einer "einvernehmlichen Trennung" nach "eindringlichen Gesprächen" zwischen Präsident Dietmar Riegler und dem früheren Nationalspieler.

Pacult hatte erst am 13. Oktober das Amt von Dietmar Kühbauer übernommen. In vier Ligaspielen gab es in dieser Zeit nur einen Sieg und ein Remis. Dazu kam ein Erfolg des Titelverteidigers im ÖFB-Cup. Als Tabellenvierter liegt der ambitionierte WAC momentan vier Punkte hinter Tabellenführer RB Salzburg.

Pacult war unter anderem Profi bei 1860 München gewesen. Bei den "Löwen" hatte er auch seine Trainerkarriere begonnen. Zudem war der Österreicher in Deutschland bei RB Leipzig und Dynamo Dresden tätig gewesen.