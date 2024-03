Nach Queen-Spruch: Brightons Fans reagieren auf Rom-Anhänger

Anzeige

Die Fans von Brighton and Hove Albion haben eine derbe Provokation durch Anhänger der AS Rom mit viel Humor gekontert. Beim 1:0 (1:0)-Heimsieg im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League präsentierten die Engländer ein Banner mit den Worten: "Totti liebt Ananas auf Pizza" ("Totti adora l'ananas sulla pizza") - eine Anspielung auf die in Italien verpönte Variante des Nationalgerichts und die römische Vereinslegende Francesco Totti. Am Ende half das allerdings nicht, das Team von Trainer Roberto Di Zerbi schied aus.

Das Hinspiel hatte Brighton mit 0:4 verloren und so ohnehin nur geringe Chancen auf das Viertelfinale gehabt. Damals hatten Rom-Fans die verstorbene Queen mit einem obszönen Spruchbanner diffamiert.

Nach dem Ausscheiden geht es für die Seagulls nach der Länderspielpause in der Premier League weiter. Das Team um Nationalspieler Pascal Groß muss dann gegen den deutschen Star-Trainer Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool (31. März, 15.00 Uhr/Sky) ran.