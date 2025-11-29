Nach Rot für Kehrer: PSG verliert in Überzahl

Trotz einer knapp 20 Minuten währenden Überzahl hat Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain im französischen Meisterkampf die zweite Saisonniederlage kassiert. Bei der AS Monaco verlor das Team von Trainer Luis Enrique mit 0:1 (0:0) und kann am Samstagabend vom Verfolger Olympique Marseille von Rang eins in der Ligue 1 verdrängt werden.

Monacos Takumi Minamino (68.) hatte für den letztlich entscheidenden Treffer gesorgt, ehe der ehemalige Nationalspieler Thilo Kehrer wegen einer Notbremse die Rote Karte sah (80.). Die Gäste kamen aber auch in Überzahl nicht mehr zum Ausgleich.

Im Duell mit seinem Ex-Klub foulte der 29 Jahre alte Kehrer den eingewechselten Ibrahim Mbaye als letzter Mann. Schiedsrichter Clément Turpin korrigierte nach Ansicht der Videobilder seine erste Entscheidung, Gelb zu zeigen.

Nach 14 Spieltagen hat PSG damit genauso viele Niederlagen wie in der gesamten vergangenen Saison. Im Abendspiel hat Marseille gegen den FC Toulouse die Chance, Platz eins zu übernehmen.