Nach Saisonende: Milan und Roma duellieren sich Down Under

Erstmals seit 31 Jahren reist der italienische Fußball-Topklub AC Mailand nach Australien. Am 31. Mai trifft das Team des deutschen Nationalspielers Malick Thiaw in Perth auf Ligakonkurrent AS Roma, wie der 19-malige Meister am Mittwochabend bekannt gab. Die Partie findet wenige Tage nach dem Saisonfinale der Serie A statt. Down Under haben beide Mannschaften große Fan-Gemeinden, im 65.000 Zuschauer fassenden Stadion von Perth wird eine frenetische Kulisse erwartet.

"Die Gelegenheit, nach Australien zurückzukehren, ist für die AC Mailand unglaublich aufregend", sagte Milans Vorstandsvorsitzender Giorgio Furlani und dankte der westaustralischen Stadt für die Einladung.

Milan spielte zuletzt 1993 in Australien, als die Italiener in Sydney und Melbourne gegen die australische Nationalmannschaft antraten. Für die Roma hingegen ist die letzte Reise um den Globus noch gar nicht so lange her: Im Jahr 2015 traf der Hauptstadtklub dort auf Real Madrid und Manchester City.