Nach Taxi-Vorfall: Freispruch für Star-Fußballerin Kerr

Die australische Star-Fußballerin Sam Kerr ist vor dem Kingston Crown Court in London vom Vorwurf eines "schwerwiegenden rassistischen Vergehens" freigesprochen worden. Die Offensivspielerin vom englischen Spitzenklub FC Chelsea hatte einen Polizistin in London im Jahr 2023 als "dumm und weiß" bezeichnet.

Diesen Ausspruch getätigt zu haben, bestritt Kerr vor Gericht nicht. Sie gab jedoch an, sie habe den Polizisten damit nicht rassistisch beleidigen wollen. "Ich habe mit der Aussage versucht auszudrücken, dass die Polizisten aufgrund ihrer Macht und ihres Privilegs niemals verstehen würden, was wir gerade durchgemacht haben", sagte die 31-Jährige.

Ein Taxifahrer hatte Kerr und ihre Lebensgefährtin, Mittelfeldspielerin Kristie Mewis von West Ham United, im Südwesten Londons am 30. Januar 2023 mitgenommen. Beide waren wohl angetrunken, eine von ihnen übergab sich im Taxi. Als die Fußballerinnen sich weigerten, für die Reinigungskosten aufzukommen, fuhr der Taxifahrer zur Polizeistation im Stadtteil Twickenham, wo sich die zur Last gelegte Beleidigung ereignete.

Auf der Fahrt dorthin soll eine der Fußballerinnen zudem die Heckscheibe des Fahrzeugs beschädigt haben, da das Paar sich "gefangen" gefühlt und der Fahrer sie mit "seinem rücksichtslosen Fahrstil" in Angst versetzt habe. Auf der Station sei sie "angefeindet" und aufgrund ihrer Hautfarbe "anders behandelt worden", sagte Kerr.

Während die Jury Kerr und ihre Partnerin für unschuldig befand, sagte Richter Peter Lodder nach der Urteilsverkündung: "Ich bin der Ansicht, dass ihr eigenes Verhalten wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Anschuldigung erhoben wurde."

Ob es sportliche Konsequenzen für die Kapitänin Australiens geben wird, ist bislang nicht bekannt. Kerr, die beim FC Chelsea Teamkollegin von Nationalspielerin Sjoeke Nüsken ist, gehört zu den weltweit bestbezahlten und bekanntesten Spielerinnen. Für die "Matildas" kam sie in 84 Länderspielen auf 42 Tore, für ihren Klub FC Chelsea erzielte sie wettbewerbsübergreifend in 128 Pflichtspielen 100 Tore und holte viermal in Folge den nationalen Titel. 2023 landete Kerr bei der Wahl zur Weltfußballerin des Jahres auf dem zweiten Platz. Derzeit ist sie wegen einer Kreuzbandverletzung außer Gefecht gesetzt.