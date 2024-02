Nach Zusammenprall: Ligue-2-Profi Elis aus Koma erwacht

Anzeige

Honduras' Fußball-Nationalspieler Alberth Elis ist nach seinem heftigen Zusammenprall in Frankreichs Ligue 2 aus dem künstlichen Koma geweckt worden. Das teilte die Familie des Profis von Zweitligist Girondins Bordeaux mit. "Wir freuen uns, dass wir erste ermutigende Zeichen mit ihnen teilen können: Alberth wacht auf und scheint sich allmählich zu erholen", hieß es in einer Stellungnahme.

Elis war am vergangenen Samstag im Spiel gegen EA Guingamp mit Gegenspieler Donatien Gomis zusammengeprallt. Der 28-Jährige war daraufhin auf dem Platz unter Sichtschutz behandelt und anschließend im Krankenhaus am Kopf operiert worden. Bei dem Stürmer, der in bisher 18 Einsätzen fünf Tore erzielte, wurde ein schweres Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert.