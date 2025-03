Nagelsmann: Personenschutz für Musiala

Die vielen schweren Fouls an Zauberfuß Jamal Musiala haben Julian Nagelsmann als "Bodyguard" auf den Plan gerufen. "Es gibt Momente, wo er dem Foul entkommen kann", sagte der Bundestrainer und berichtete, er habe Musiala Beispiele solcher Szenen per Video vorgeführt. Eine längere Ausfallzeit des Profis von Bayern München im kommenden WM-Jahr wäre fatal, meinte Nagelsmann, "da gibt es ein paar Momente, wo er ein bisschen weniger Risiko nehmen kann".

Was Nagelsmann damit keinesfalls bezweckt: Dass Musiala seinen Stil verändert. "Er soll das spielen, was ihn stark macht, der Straßenkicker sein, der er immer ist, und nicht zu viel nachdenken", sagte er. Das gelte besonders für das Nations-League-Duell mit Italien (Hinspiel 20.45 Uhr/ARD) in Abwesenheit wichtiger Offensivspieler wie Kai Havertz, Florian Wirtz und Niclas Füllkrug.

"Durch den Ausfall von Kai, Fülle und Flo hat er nicht mehr Verantwortung, als er sowieso hat", sagte Nagelsmann. Die vergangenen Wochen seien für Musiala ohnehin "nicht super einfach" gewesen, "wenn einer einen neuen Vertrag unterschreibt, gehen die Erwartungen automatisch hoch, damit beschäftigt sich jeder Spieler", meinte Nagelsmann.

Und die vielen Fouls an Musiala? "Das ist auch eine Auszeichnung, dass viele Spieler ihn nur stoppen können, wenn sie ihn foulen. Er ist mit seiner Beidfüßigkeit und seinem Dribbling schwer zu verteidigen."