Nagelsmann schwört Nationalspieler auf harte Arbeit ein

Julian Nagelsmann hat die deutschen Fußball-Nationalspieler nach dem Offenbarungseid in Wien auf harte Arbeit eingeschworen. "Wir dürfen nicht in eine Opferrolle verfallen. Wir müssen akzeptieren, dass wir unfassbar viel Arbeit haben auf allen Position", sagte Nagelsmann nach dem 0:2 (0:1) in Österreich im ZDF und fügte an: "Es wird bis zum Sommer nichts leicht von der Hand gehen."

Der viermalige Weltmeister hat in den vergangenen zehn Länderspielen 22 Gegentore kassiert. "Wir werden bis Sommer nicht zu Verteidigungsmonstern. Die Mannschaft hat eine Gabe, schön zu spielen. Aber wir müssen viel mehr Dynamik entwickeln im eigenen Ballbesitz", sagte Nagelsmann. Sieben Monate vor der Heim-EM gehe es nur "über sehr harte Arbeit und sogenannte deutsche Tugenden". Es gehe darum, "nicht in Schönheit zu sterben".

Dass er die Mannschaft mit seiner Taktik überfordert, glaubt Nagelsmann nicht. "Die Idee ist sehr simpel. Es ist nicht kompliziert ehrlich gesagt", sagte der 36-Jährige.